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Умные вещи20 марта 2021 2:57

Facebook возобновил доступ к своим сервисам после сбоя

Специалисты компании устранили техническую неисправность
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты компании Facebook устранили техническую неисправность, которая вызвала глобальный сбой в работе одноименной социальной сети, а также принадлежащих этой же компании приложений Instagram и WhatsApp. К этому часу доступ ко всем сервисам восстановлен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 19 марта, пользователи трех популярных во всем мире ресурсов столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook. Сбой начался примерно в 20:10 по московскому времени.

О проблемах с сервисами сообщили жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. В России пользователи жаловались на перебои в работе WhatsApp и Instagram.

Представители компании Facebook сообщили, что устранили все неполадки и принесли своим клиентам извинения за доставленные неудобства. В сообщении WhatsApp на странице в Twitter говорится, что мессенджер не работал «долгие 45 минут».