В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики продлили предупреждение о желтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до воскресенья, 21 марта, включительно.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что предупреждение о гололеде в столице и области будет действовать как минимум до 11:00 воскресенья.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально сообщалось, что опасность наледи на дорогах сохранится до вечера пятницы, 19 марта.

По прогнозам синоптиков, выходные в столичном регионе будут холодными: днем ожидается до пяти градусов мороза, а ночью столбики термометров могут опускаться до -10°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что март на европейской части России будет не очень теплым: ожидаются и потепления до +10°C, и морозы до -15°C.