В Китае назвали «полезными» переговоры с США на Аляске

Глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи Фото: REUTERS

Двухдневные переговоры китайской и американской делегаций, которые проходили в Анкоридже (штат Аляска), были «полезными», поскольку помогли укрепить взаимопонимание между двумя странами. Об этом заявил Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, комментируя итоги встречи с представителями США.

«Проведенный на этот раз китайско-американский стратегический диалог на высоком уровне был полезным. Он позволил нам укрепить взаимное доверие», - приводит его слова агентство Xinhua.

Ян Цзечи отметил, что переговоры были «откровенные и конструктивные», однако некоторые разногласия между КНР и Соединенными Штатами сохраняются.

Член Политбюро ЦК Компартии Китая добавил, что Пекин намерен выстраивать с Вашингтоном равноправный диалог, «избегая конфликтов и противостояния», а также надеется на «активизацию контактов по всем направлениям».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте США назвали переговоры с китайской делегацией на Аляске трудными и откровенными.