Сын Трампа посмеялся над инцидентом с Байденом, упавшим на трапе самолета

Дональд Трамп-младший посмеялся над инцидентом с Джо Байденом Фото: REUTERS

Старший сын бывшего президента США, Дональд Трамп-младший, выразил сомнения в том, что нынешний глава Белого дома Джозеф Байден споткнулся на трапе самолета из-за сильного ветра.

«Да, ветер!!! Вот оно... ветер. Президент в отличной форме», - иронично прокомментировал он недавний инцидент с преемником своего отца в Twitter, а сообщение проиллюстрировал скриншотом, из которого видно, что скорость ветра в тот день была всего шесть метров в секунду.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 марта 78-летний Байден вылетал в Джорджию. Однако пока он поднимался по трапу на президентский «борт номер один», трижды споткнулся, а потом и вовсе упал на ступени. Кадры с падающим президентом показали все американские телеканалы.

Позже в Белом доме объяснили, что это произошло из-за сильного ветра, сообщив, что Байден не пострадал и он «в порядке на 100%».