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Спорт20 марта 2021 5:39

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс»

Матч регулярного чемпионата НХЛ в столице США завершился со счетом 2:1, причем все шайбы в нем забили россияне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Александр Овечкин в очередной раз принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: REUTERS

Российский форвард и капитан американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз принес победу своей команде. Дубль россиянина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1, передает агентство Reuters.

Встреча проходила в ночь на субботу, 20 марта, в столице США. Обе шайбы в составе победителей забросил Александр Овечкин, а единственный гол от нью-йоркского клуба тоже забил российский хоккеист – Артемий Панарин.

Теперь на счету Овечкина 720 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, как писал сайт kp.ru, свою 718 шайбу россиянин забил в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и занял шестое место в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги США.