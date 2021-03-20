Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс»

Александр Овечкин в очередной раз принес победу «Вашингтон Кэпиталз» Фото: REUTERS

Российский форвард и капитан американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз принес победу своей команде. Дубль россиянина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1, передает агентство Reuters.

Встреча проходила в ночь на субботу, 20 марта, в столице США. Обе шайбы в составе победителей забросил Александр Овечкин, а единственный гол от нью-йоркского клуба тоже забил российский хоккеист – Артемий Панарин.

Теперь на счету Овечкина 720 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, как писал сайт kp.ru, свою 718 шайбу россиянин забил в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и занял шестое место в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги США.