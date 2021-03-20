Посол России в США рассказал, что американцы извинялись за необдуманные заявления Вашингтона

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что простые американцы присылали в российское посольство письма, в которых выражали поддержку дружественных отношений между двумя странами, а также извинялись за необдуманные заявления Вашингтона в адрес Москвы.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», - приводятся слова дипломата на странице российского посольства в Facebook.

Анатолий Антонов также отметил, что он «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». По эго мнению, это говорит о том, что «потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог в прямом эфире. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил, что речь идет не о дебатах двух президентов, а о «продолжении диалога между главами двух государств». А провести разговор именно в прямом эфире Владимир Путин предложил потому, что со стороны его нового американского коллеги прозвучали беспрецедентные заявления.

«Дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую», - подчеркнул Песков.