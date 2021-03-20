Apple оштрафовали в Бразилии за продажу смартфонов без зарядных устройств

Apple оштрафовали в Бразилии на 1,9 миллиона долларов Фото: REUTERS

Американскую корпорацию Apple в Бразилии оштрафовали за то, что она продавала свои смартфоны в городе Сан-Паулу без зарядных устройств, а также за несоответствие продукции заявленным в рекламе характеристикам.

Об этом со ссылкой на городское Управление по защите прав потребителей (Procon-SP) сообщает местный новостной портал G1. По данным издания, сумма штрафа составляет 10,5 миллиона реалов (примерно 1,9 миллиона долларов).

Отмечается, что Procon-SP еще в начале декабря прошлого года пригрозил «яблочникам» крупным штрафом, если Apple будет отказываться по требованию клиента бесплатно предоставлять своим клиентам в Сан-Паулу оригинальные зарядные устройства, которые не входят в комплектацию новых моделей iPhone 12. Тогда регулятор заявлял, что покупая электронные гаджеты этой компании, потребитель «рассчитывает на то, что не только iPhone, но и зарядное устройство будут обладать более высокой производительностью».

Между тем, в Apple объясняют отсутствие зарядки в комплекте с новыми смартфонами заботой об экологии: мол, таким образом корпорация сокращает объемы углеродных выбросов и лишнего мусора на планете, а также потребление природных ресурсов и ценных материалов. В Procon-SP сочли такие доводы неубедительными.