Последние новости на утро 20 марта 2021: Байден заявил, что «на каком-то этапе» он поговорит с Путиным

«КП» – о последних новостях на утро 20 марта 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 20 марта 2021 года. Глава Белого дома Джозеф Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать предложение президента России Владимира Путина провести открытый диалог в прямом эфире заявил, что разговор с российским коллегой у него обязательно состоится «на каком-то этапе». Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что встреча лидеров двух стран состоится, «когда наступит подходящее время».

К слову, «Комсомолка» представила возможный открытый диалог двух президентов в виде политического шоу из пяти раундов.

Тем временем посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что простые американцы присылали в российское посольство письма, в которых выражали поддержку дружественных отношений между двумя странами, а также извинялись за необдуманные заявления Вашингтона в адрес Москвы.

С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон, который запрещает иностранцам, а также лицам без гражданства и зарубежным компаниям владеть земельными участками в Крыму.

Накануне Центробанк впервые с начала кризиса повысил ключевую ставку на один шаг – с 4,25 до 4,5% годовых. Экономисты называют это ужесточением денежно-кредитной политики: так поступают, когда нужно сбить слишком быстрый рост цен. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, как заморозка цен на продукты отразится на инфляции.

Ровно год назад в стране был введен режим карантина из-за пандемии коронавируса. Ученые выясняют, как самоизоляция изменила уклад жизни людей. «КП» побеседовала с авторами этого исследования.

Между тем, врачи говорят, что кроме COVID-19 на Земле идет еще одна пандемия, которая неумолимо набирает обороты – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ХХI век «веком аллергии». Медицинские эксперты обсудили, как переносят коронавирус люди с аллергией, от чего это зависит, и как лучше помочь таким больным.