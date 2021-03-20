Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в середине апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине апреля Россию может произойти очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Как он уточнил, рост заболеваемости будет связан с тем, что люди без должного внимания относятся к средствам защиты и при этом увеличивают число контактов, игнорируя опасность.

«Это опасно из-за большого количества контактов без снижения вирус-нагрузки. Те же самые маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости», - заявил эксперт радио Sputnik

Однако специалист отметил, что уровень заболеваемости в России не достигнет таких показателей, как в Европе. По его словам, система здравоохранения уже полностью готова к возможному подъему заболеваемости. Кроме того, он указал на то, что COVID-19 не будет передаваться стремительно, поскольку постепенно формируется коллективный иммунитет.

Напомним, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом весной, уточнив, что погода в это время благоприятна для развития вирусов. Однако отметила, что этого можно будет избежать при соблюдении мер безопасности и вакцинации.