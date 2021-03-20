Экс-замглавы «Военторга» частично признал вину в США по делу о взятке Фото: Андрей МИРЕЙКО

Бывший заместитель директора «Военторга» Леонид Тейф частично признал свою вину в деле о коррупции и махинациях с документами. Суд США принял решение приговорить его к пяти годам лишения свободы.

В ходе судебного заседания признался в даче взятки, махинациях при получении визы, а также ложных показаниях при подаче налоговой декларации. Он заявил, что дал взятку сотруднику Министерства внутренней безопасности США в мае 2018 года, чтобы тот депортировал из страны любовника его супруги. Стоимость такой услуги составила 10 тысяч долларов.

Тайф также признал себя виновным в предоставлении ложных сведений при въезде в США по иммиграционной визе в 2018 году, а также рассказал, что в 2012 году не сообщил Налоговой службе США о том, что у него есть зарубежные финансовые активы.

Обвинения в мошенничестве и покушении на заказное убийство с него сняли.

Бывшая супруга Тейфа также ждет приговора суда. Женщину обвиняют в предоставлении ложной информации при получении американской визы.