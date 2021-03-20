Более половины опрошенных жителей Земли назвали себя счастливыми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины опрошенных жителей Земли (54 процента) назвали себя в той или иной степени счастливыми. Такие данные приводит глобальное исследование «Индекс счастья», которое проводит ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International.

Как передает ТАСС, согласно результатам исследования, несчастными себя чувствуют 14 процентов населения планеты, а не относит себя ни к одной из категорий почти треть жителей Земли.

По данным исследования, самым высоким уровнем счастья на фоне событий в личной жизни отличилась Киргизия, где индекс счастья за отчетный период увеличился до 85 процентных пункта, вторым идет Казахстан (78 процентных пунктов), за ним следуют Колумбия и Эквадор (по 77 процентных пунктов). Кроме того, среди наиболее счастливых стран оказались Япония, Испания, Швейцария и Индия.

Наиболее низким индекс счастья был зафиксирован в Гане (0 процентных пунктов), Северной Македонии (падение на 3 процентных пункта), а также Гонконге (7 процентных пунктов). В пятерку также вошли Ирак и Армения.

Значение индекса в России оказалось на уровне 19 процентных пунктов. Счастливыми себя считают 41 процент жителей страны. Не смогли определиться с категорией 33 процента опрошенных россиян. Об отсутствии ощущения счастья сообщили 22 процента респондента, а 4 процента - затруднились с ответом.