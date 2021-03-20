В МВД Украины заявили, что высказывания Байдена могут спровоцировать новую холодную войну

Джо Байден Фото: REUTERS

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут повлечь за собой новую холодную войну. Такое заявление министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, отметив, что эта война может стать «горячей» для незалежной.

«Это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины», - сказал глава МВД Украины, призвав быть готовыми к подобному конфликту.

Напомним, ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что считает президента России «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти. Более того, он заявил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и сообщил, что российский лидер заплатит за это.