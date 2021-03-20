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Коронавирус Covid-1920 марта 2021 8:39

Ученые выяснили, как вакцина AstraZeneca может влиять на появление тромбов

По словам экспертов, осложнение можно обнаружить при помощи заблаговременного исследования крови
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые выяснили, как вакцина AstraZeneca может влиять на появление тромбов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты Германии и Норвегии провели два независимых исследования, в результате которых выяснили, как вакцина от коронавирусной инфекции британско-шведского производства AstraZeneca может повлиять на появление тромбов.

Как отмечают специалисты вакцинация способна вызывать аутоиммунную реакцию, которая, в свою очередь, может спровоцировать появление сгустков крови. По мнению экспертов, именно это является причиной отдельных случаев тромбоэмболических осложнений у вакцинированных в Европе. При этом ученые отметили, что не знают, почему так происходит.

«Полагаем, что наиболее вероятная гипотеза заключается в том, что эта конкретная вакцина (компании AstraZeneca) вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами, но мы не знаем, почему это происходит», - приводит газета The Wall Street Journal слова заместителя председателя германского Общества исследования тромбоза и гемостаза Роберта Кламрота.

Как отметил ученый, осложнение можно обнаружить при помощи заблаговременного исследования крови, а лечить его необходимо иммуноглобулином а также препаратами, разжижающими кровь.

Напомним, ранее многие европейские страны решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти нескольких людей и случаев выявления тромбов после вакцинации.

Позже Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжать использование для вакцинации данный препарат. В предварительных результатах оценки безопасности ВОЗ отмечает, что польза от вакцины превышает риски ее использования. Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА также сообщил, что препарат эффективен и безопасен. Некоторые страны уже стали возобновлять вакцинацию AstraZeneca.

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