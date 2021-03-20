Иностранным студентам разрешили въезд в Россию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кабмин разрешил взъезд в Россию иностранным студентам из стран, где низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Обучающиеся в РФ иностранцы смогут вернуться к очному формату занятий.

Утверждать перечень стран, откуда будет разрешен въезд, будут с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзор регулярно обновляет список.

Для того, чтобы получить разрешение на въезд, студенты должны обратиться в свое учебное заведение и сообщить о желании вернуться в Россию.

Сделать это нужно за 10 дней до предполагаемой даты въезда. При пересечении границы необходимо предъявить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за три дня до прибытия.

Справку, подтверждающую отрицательный результат, на русском или английском языке, потребуют на пункте пограничного контроля и в общежитии университета.

В Минобразования объяснили «Известиями», что до получения положительного результата студент должен находиться в режиме самоизоляции и продолжать обучение в дистанционном формате.

При этом он должен ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья университетскому куратору, а в случае недомогания обратиться к специалисту.

К очному обучению допускаются только те студенты, которые имеют два отрицательных теста, сделанных до и после взъезда.

Ранее в правительстве России разрешили вузам проводить сессию дистанционно с использованием биометрии. Новшество заработает в следующем году и будет доступно для студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры, сообщает Rt.