Пуск ракеты-носителя "Союз" с Байконура перенесен на 21 марта 2021

Ракета-носитель «Союз-2.1а». Фото: Роскосмос

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур перенесен на резервную дату - воскресенье, 21 марта. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту должна была стартовать с Байконура в субботу, 20 марта. Однако, как сообщил глава Роскосмоса, перед стартом «зафиксирован скачок напряжения, решили не рисковать», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на субботу был запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2» новым дизайном. Ракета будет окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. В госкорпорации сообщили, что источником вдохновения для нового дизайна стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на московском ВДНХ и окрашен в белый цвет.