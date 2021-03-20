Аресен Аваков указал на превосходство Украины над Польшей Фото: REUTERS

Украинский министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей, отметив, что Европа не сможет без незалежной.

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет», - отметил министр в эфире телеканала «Украина», комментируя вступление страны в НАТО.

При этом Аваков не уточнил, в чем именно заключается превосходство Киева над Варшавой, но считает, что счастливой Европы при несчастной Украине быть не может

«Если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине - так не будет», - заявил он.

Министр также отметил, что украинцы должны себя уважать и идти к европейским стандартам.

Как писал сайт kp.ru, ранее Аваков заявили, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут спровоцировать новую холодную войну, которая может оказаться «горячей» для Украины.