Инженер указал на проблемы при проверках газового оборудования в России

В Химках в жилом доме прогремел взрыв. Фото: Кадр видео

Эксперт объяснил, что чаще всего становится причиной взрывов газового оборудования в жилых домах. К сожалению, подобные трагедии не редкость.

19 марта в Химках прогрел взрыв в доме на Зеленой улице. Взрывной волной разрушило часть фасада здания, повредило балконы. Семь человек пострадали и трое погибли, среди них один ребенок.

Глава гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин объяснил, что к подобным трагедиям чаще всего приводят бесконтрольные ремонты, нарушения вентиляционных каналов, изношенность плит и газовых колонок, отсутствие в квартирах приборов, определяющих уровень загазованности, халатные проверки газового оборудования.

- На то, чтобы проверить каждое соединение газопровода, все трубы, конфорки, у специалиста уйдет 20-30 минут. В идеале нужно использовать прибор, определяющий утечку, но у нас применяют старый дедовский метод - трубы намазывают мыльной эмульсией. Если ее неправильно приготовить, то не все утечки будут обнаружены, - говорит Станислав Митюшин.

Специалист должен проверить все трубы и приборы на коррозию, убедиться, что в дымоходах и вентканалах есть тяга.

- По нормативу такая проверка должна проводиться раз в год, но часто это просто формальность. Или пишут в документах, что жильцы не пустили в квартиру. А между тем если газовщик не попал в квартиру, то нужно составить акт, уведомить об этом жильца и прийти второй раз, - отмечает эксперт.

По его мнению, 60% газового оборудования, установленного в квартирах, устарело и требует замены.

У каждого прибора есть свой срок службы, после которого его использование опасно. Например, газовая колонка или плита должны работать не более 10 лет.

Специалист советует заменять устаревшие плиты только на те, где установлена система газ-контроля. Помимо этого, в квартирах можно устанавливать сигнализаторы загазованности – это снизит риски взрыва.

- Такие приборы нужны по всей стране. Самый простой стоит в пределах 1,5 тысяч рублей. Такие анализаторы реагируют на повышенный уровень природного и угарного газа и подают сигнал в случае превышения предельно допустимой концентрации. А более сложные устройства могут сами передавать сигнал на пульт в облачные сервисы, - заключил Митюшин в беседе с «Известиями».

Ранее музыкант Ярослав Сумишевский признался, что чуть не лишился дочери во время происшествия в Химках. В доме живет ешо дочь, ее квартира расположена как раз по соседству с пострадавшей, рассказал артист Пятому каналу.