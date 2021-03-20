Штат в Австралии «атаковала» полчища мышей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сообщили о самом сильном за несколько десятилетий нашествие мышей, расплодившихся на фоне хорошего урожая зерновых в этом году.

Фермеры жалуются на нашествие тысячи крошечных грызунов, которые пожирают их урожай и забираются в дома. Грызуны бегают по кроватям, забираются в бельё в шкафах, а также грызут запасы в кладовках.

«Ночью земля просто движется, а вокруг бегают тысячи и тысячи мышей!», - приводит Reuters слова одного агрария Рон Маккей, проживающего в городе Гилгандра.

Кроме того, мелкие грызуны забираются в больницы. По меньшей мере уже трое пациентов были укушены. Продукты в супермаркетах теперь начали хранить в пластиковых контейнерах, чтобы защитить их от острых зубов мышей, а фермеры говорят о значительных хозяйственных потерях в этом году, поскольку грызуны испортили тюки сена, которое заготовлено на зиму.

Всего одна пара мышей способна дать приплод в среднем до 500 потомков за сезон. Как отмечается, программы травли малоэффективны, поэтому местные жители просто надеются, что проливные дожди утопят грызунов в их норах.