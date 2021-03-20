Вильфанд рассказал, когда начнётся потепление в европейской части России Фото: Евгения ГУСЕВА

Плавное потепление в центре Европейской России начнется с понедельника, 22 марта, а к четвергу, 25 марта, температура повысится до +3…+7 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 марта, темпера будет в районе +2…+3 градусов, во вторник, 23 марта, а также в среду, 24 марта, +4…+5 градусов будет максимальное значение. Однако, ночные температуры будут ниже ноля. В ночь на вторник температура будет -2…-8, а в ночь на среду -5…-10. Как отметил Вильфанд, амплитуда будет расти.

«В первой половине следующей недели в центре Европейской России температуры начнут медленно повышаться с нулевой отметки, которая будет в выходные … В конце недели повышение, но разумное. Такого сумасшедшего тепла не видно», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Вильфанд также предупредил, что из-за циклона во второй половине воскресенья, 21 марта, атмосферное давление в центре Европейской России будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Кроме того, атмосферный фронт также принесет осадки и снег.