Сын Децла рассказал, что его преследует незнакомец Фото: Instagram.com

Тони Киселев, 15-летний сын рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, рассказал, что его преследует незнакомый мужчина по имени Виктор. Об этом 15-летний молодой человек сообщил в Instagram.

В социальной сети сын Децела опубликовал переписку с незнакомцем, который угрожал расправой его знакомым, а самому Тони предлагает стать «его отчимом».

Молодой человек попросил всех, кто знаком с этим мужчиной, поговорить с ним и «провести воспитательную беседу». «Он предлагает людям 2к (две тысячи рублей) за фотографию с моей мамой, преследует нас, преследует меня, написывает и названием нашим друзьям, рассказывает всякие небылицы и создает по 10-15 аккаунтов в сутки», - рассказал Тони, назвав все это ненормальным.

Летом прошлого года Тони решился пойти по стопам отца и занялся музыкальной карьерой. Он записал свою первую рэп-композицию, посвященную власти. Дедушка молодого артиста не оценил его творчество, заявив, что не видит у него таланта и посоветовав заниматься учебой.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске, где проходил его концерт. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он умер из-за острой сердечной недостаточности.