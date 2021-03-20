Метеорит упал и взорвался на востоке Кубы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 19 марта, сейсмологи зафиксировали падение метеорита на востоке острова Куба, за которым последовал взрыв.

Как передает издание Cubadebate, сейсмологическая станция Моа зафиксировала ряд световых явлений в 22:06 по местному времени (05:06 по московскому времени).

«Судя по показаниям датчиков, это не был земной взрыв, но поскольку это было событие с такими характеристиками, наше оборудование зафиксировало ударную волну», - приводит издание слова глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас.

Некоторые очевидцы увидели белый и красный свет, за которым последовали сразу два взрыва. Другие очевидцы заявили, что заметили в небе свет и вспышку, которая была похожа на сильную молнию. При этом они не ощутили толчков и взрывов.

Сообщения о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали.

Напомним, 11 января в небе над Камчаткой заметили метеорит. Он разрушился, не долетев до земли.