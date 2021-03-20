Володин считает, что «умное голосование» не направлено на решение проблем россиян

Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

«Умное голосование» не направлено на решение проблем россиян. Так считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, в основе такого голосования лежит желание попасть во власть.

«"Умное голосование" - это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе – желание попасть во власть"», - написал спикер в своем Telegram-канале, подчеркнув необходимость учитывать, что инициаторы данного проекта находятся за рубежом.

Как полагает Володин, за подобным проектом стоят западные государства и спецслужбы. Депутат заявил, что через «умного голосование» можно осуществить вмешательство во внутренние дела России.

«Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним - он оппозиционен действующей власти», - отметил председатель Госдумы.

«Умное голосование» говорит о том, что власть в стране захватила одна партия — «Единая Россия» и предлагает объединиться против этой партии, чтобы лишить эту партию голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидировано голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.