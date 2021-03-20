Пассажирский автобус на Шри-Ланке рухнул в пропасть: 13 человек погибли и 30 пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Шри-Ланке произошло серьезная авария с пассажирским автобусом, ехавшим из города Лунугала в столицу страны Коломбо. Транспортное средство занесло, после чего оно рухнуло в пропасть.

Как передает издание Dinamani со ссылкой на местную полицию, ДТП произошло в районе города Пассара. Автобус слетел с дороги примерно в 240 километрах к востоку от Коломбо.

В это время в автобусе находилось более 70 пассажиров. В результате происшествия погибли 13 человек, еще более 30 пострадали.

По предварительным данным, причиной аварии стала халатность водителя, который также был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Напомним, в начале марта рейсовый автобус, который следовал из польского города Познань в украинский Херсон, с украинскими гражданами попал в серьезную аварию в районе города Кишице в Польше. В результате произошедшего ДТП погибли шестеро украинцев, 15 пострадали.