В России за сутки выявлено 9 632 новых зараженных коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 9 632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на субботу, 20 марта 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране выросло до 4 447 570 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа наибольшие число заболевших зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 1728. Следом идет Санкт-Петербург с приростом в 899 случаев. Тройку замыкает Московская область с 609 651 заразившимися.

Среди новых инфицированных около 11,8 процентов не имели клинических проявлений вируса. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 392 летальных исхода, а выздоровели 11 279 человек. За весь период пандемии в стране жертвами COVID-19 стали 94 659 заболевших, всего вылечились 4 060 652.