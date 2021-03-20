Актер из сериала «След» набросился с ножом на инспекторов ВАИ в центре Москвы Фото: кадр с видео

В центре Москвы актер Андрей Лавров набросился с ножом на сотрудников военной автоинспекции.

Звезда сериала «След» устроил потасовку на Котельнической набережной, возле дома № 1/15. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает источник ТАСС.

По данным источниика, Андрей Лавров стал угрожать инспектору ВАИ ножом. Тому ничего не оставалось, как поспешить к патрульному автомобилю. Эту странную сцену заметили проезжавшие мимо полицейские. Они помогли задержать нарушителя и доставить в отделение.

Подобная выходка может грозить актеру суровым наказанием. Ему грозит ответственность по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

По предварительной информации, мужчина уже дал признательные показания.

Андрей Лавров известен по сериалам «След», «Универ» и «Восьмидесятые», «Маргоша», «Счастливы вместе», «Кулагин и партнеры» и другие.