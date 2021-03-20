Ученый: заболевания полости рта могут привести к деменции

Ученый заявил, что заболевания полости рта могут привести к деменции Фото: Евгения ГУСЕВА

Болезни зубов с той или иной периодичностью мучают каждого человека. Но это еще полбеды. Оказывается, заболевания полости рта могут привести и к более серьезным проблемам со здоровьем.

Неутешительной статистикой поделился научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института стоматологии Минздрава России Олесь Шевченко.

По его словам, сейчас в России около 70% детей в возрасте 12 лет болеют кариесом. Среди пятнадцатилетних он встречается уже в 80%. А у взрослых распространенность кариеса и вовсе достигает 99-100%.

- А ведь зубы, как известно, – это «защитные врата» организма. Доказано, что заболевания полости рта благоприятствуют развитию и других болезней - от банальной простуды до заболеваний сердца и даже деменции, - объясняет эксперт.

Врач предупредил, что плохая гигиена, запущенный кариес, визиты к стоматологу раз в несколько лет - все это может аукнуться организму более серьезными проблемами в будущем.

Поэтому сейчас в некоторых странах даже появилась уникальная профессия - гигиенист стоматологический. Эти специалисты занимаются профессиональной гигиеной полости рта и предупреждением заболеваний зубов.