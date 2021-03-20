Ведущий «Своя игра» Пётр Кулешов сделал прививку от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведущий телепередачи «Своя игра» Петр Кулешов сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции, отметив, что в условиях пандемии COVID-19 «мы все чудовищно страдаем».

«Мы не можем свободно передвигаться. Если есть такая возможность - меньше бояться этой заразы, - сделайте прививку. Я привился», - приводит RT слова телеведущего.

Кулешов отметил, что в прививке нет ничего страшного, и предложил «почитать умных врачей», а также «проконсультироваться со своими знакомыми врачами». Кроме того, он порекомендовал вести себя рационально и включать здравый смысл. «Прививайтесь», - добавил журналист.

Напомним, накануне, 15 марта, в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что в России число полностью привитых от COVID-19 людей достигло 3,5 миллиона. В организации также отметили, что наша страна стала лидером по числу завершенных курсов вакцинации от коронавируса. В пятерку лидирующих по скорости вакцинации стран также вошли Китай, США, Индия и Израиль.