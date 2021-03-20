Суд Киева арестовал имущество и все акции предприятия «Мотор Сич» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и весь пакет акций предприятия «Мотор Сич», которое финансируют китайские бизнесмены. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, несмотря на решение суда предприятие продолжит свою работу, и руководству не придётся увольнять своих сотрудников. Кроме того, предприятие будет получать производственные заказы.

В СБУ уточнили, что в отношении компании ведутся досудебные расследования по двумя статьям - об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью, а также о подрывной деятельности в пользу России. Пакет акций суд передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

«Мотор Сич» - предприятие в Запорожье, которое работает с авиационными газотурбинными двигателями для самолётов и вертолётов, а также промышленными газотурбинными установками.

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть предприятие в собственность государства, при этом акции компании уже несколько раз пытались перекупить бизнесмены из Китая, финансировавшие предприятие «Мотор Сич», но украинские власти аннулировали такие сделки.