Глава ЕК пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт из Евросоюза Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцин от коронавирусной инфекции из Европейского союза в другие государства на фоне сокращения поставок в страны-члены ЕС.

По данным главы Еврокомиссии, AstraZeneca поставили только 30 процентов от того объема препарата, что был ранее согласован. Фон дер Ляйен указала, что на этой основе ЕК имеет право запретить экспорт вакцины.

«Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», - отметила она в интервью медиагруппе Funke.

Фон дер Ляйен напомнила, что на сегодняшний день Европа находится в сложной эпидемиологической ситуации, и в некоторых европейских странах началась третья волна коронавируса, по территории государств региона быстро распространяются агрессивные штаммы вируса.