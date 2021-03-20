В Белом доме уволили пятерых сотрудников за употребление марихуаны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме уволили пятерых сотрудников за курение марихуаны. Об этом сообщила, пресс-секретарь президентской администрации США Дженнифер Псаки.

Как уточняется уже бывшие сотрудники были замечены с наркотиками до трудоустройства. Увольнение произошло на фоне обещания новой администрации 45-го президента США Джо Байдена ослабить ограничения, связанные с употреблением марихуаны сотрудниками государственных учреждений. В связи с этим были уволены только пять человек из сотен взятых на работу.

«Несколько недель назад мы объявляли, что Белый дом работает со службой безопасности над тем, чтобы обновить политику, гарантировав, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников права работать в Белом доме», - написала пресс-секретарь Белого дома в своем Twitter.

Псаки также отметила, что смягчение правил при новой президентской администрации позволило новым людям поступить на работу в Белый дом.

Напомним, в 38 из 50 американских штатов использование производных каннабиса разрешено в медицинских целях, еще в 15 штатах, а также столичном округе Колумбия их можно использовать в целях рекреации.