Российский посол поблагодарил американцев за письма с извинениями за высказывания властей США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов поблагодарил американцев, которые направляли в посольство письма со словами в поддержку нормализации отношений между Россией и США, а также извинениями за «необдуманные заявления» американских властей.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США» приводятся слова российского дипломата на странице посольства в Facebook.

Как рассказал Антонов, многие в своих письмах выражали несогласие и приносили извинения «за необдуманные заявления», которые были озвучены в последнее время из Вашингтона в адрес Москвы.

Дипломат отметил, что подобные письма свидетельствуют о сохранении потенциала для нормализации отношений между народами двух стран, и призвал американских властей прислушаться к своим избирателям.

Напомним, накануне президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти. Более того, он рассказал о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и сказал, что его российский коллега заплатит за это.