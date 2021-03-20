Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы Олимпиады в Токио приняли окончательное решение не допускать на соревнования болельщиков из других государств. Об этом сообщила министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава.

Как отмечается в заявлении оргкомитета Игр в Токио, решение приняли в связи с пандемией коронавируса, а стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, будет возвращена.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что МОК проводит консультации с японским правительством и с оргкомитетом «Токио-2020», чтобы принять решение об иностранных гостях на соревнованиях, и указал на то, что при решении основную роль будут играть вопросы общей безопасности Игр и заполняемости стадионов.

Напомним, Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 году, но были из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесены на 2021 год, и пройдут с 23 июля по 8 августа.