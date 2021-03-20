РФС ведет переговоры о приезде Головина в Сочи на матч с командой Словении

Александр Головин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Федерацией футбола Франции по вопросу приезда полузащитника «Монако» Александра Головина на тренировочный сбор сборной России в Сочи на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против команды Словении. Об этом сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

Днем ранее, в пятницу, 19 марта, стало известно, что футбольный клуб «Монако» не позволил Головину отправиться в расположение российской сборной на матч со словенцами, который должен состояться в субботу, 27 марта, в Сочи. Решение объяснили тем, что полузащитник по возвращении в Монако будет вынужден отправиться в карантин по меньшей мере на пять дней.

«Мы находимся в диалоге с УЕФА и Федерацией футбола Франции, - сказал Владимиров. - Продвижение в вопросе его приезда в Сочи есть. Вся информация появится по мере поступления», - сообщил Владимиров.

Головин сможет сыграть за сборную России в гостевых матчах против команд Мальты 24 марта и Словакии 30 марта, так как эти страны являются членами Европейского союза.