В Дании заявили о втором случае смерти после вакцинации AstraZeneca Фото: REUTERS

Два сотрудника муниципалитета столичного региона в Дании были доставлены в больницу с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после прививки от коронавирусной инфекции вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.

Как передает издание Ekstra Bladet, один из госпитализированных умер при тяжелой симптоматике еще до истечения второй недели после вакцинации. В Дании это второй зарегистрированный случай летального исхода после введения препарата AstraZeneca. В данный момент, ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи возникновения тромбов с применением препарата.

Напомним, в Дании вакцинация AstraZeneca была приостановлена 11 марта после смерти 60-летней женщины, которая была привита данным препаратом. Многие европейские страны также решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за случаев выявления тромбов после вакцинации. Позже Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжать использование для вакцинации данный препарат. В предварительных результатах оценки безопасности ВОЗ говорится о том, что польза от вакцины превышает риски ее использования.