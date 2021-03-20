Над ней издевались два дня: Генконсульство помогает избитой в Турции россиянке Фото: Иван МАКЕЕВ

Генконсульство России в Стамбуле находится в постоянном контакте с россиянкой, которая ранее была избита гражданином Турции, а сотрудники диппредставительства помогают ей в контактах с правоохранительными органами и посещают ее в больнице. Об этом сообщили представитель дипмиссии.

Как ранее рассказывала газета Sabah, россиянка познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу через социальные сети, и 13 марта женщина прилетела в Стамбул, чтобы встретиться с ним. Они поселились в отеле в районе Аташехир, а через некоторое время между парой возник конфликт, и Мутлу начал избивать женщину. Это продолжалось два дня.

Россиянка смогла получить убежище у администратора отеля, когда мужчина ушел в магазин. Сотрудники гостиницы вызвали правоохранительные органы, которые зафиксировали побои и доставили женщину в больницу.

«Генконсульство РФ в Стамбуле в курсе этой ситуации. Как только мы получили информацию об инциденте, сразу же наш сотрудник отправился в больницу. Он посетил российскую гражданку неоднократно. Мы также оказали ей помощь с контактами в полиции», - приводит РИА Новости заявление дипмиссии.

Как уточнили в российском посольстве, нападавший задержан, а сегодня, 20 марта, россиянка должна вылететь на родину.