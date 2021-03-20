В Баварии заявили о возможности производства вакцины "Спутника V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Баварский премьер Маркус Зедер сообщил о возможности производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Баварии, после того как препарат будет одобрена к применению.

«Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину "Спутник V", если она соответствует требованиям», - сказал баварский премьер в интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Зедер отметил, что российский препарат в будущем «может производиться в Германии». Изданию уточняет, что речь идет о заводе в баварском Иллертиссене.

Как писал сайт kp.ru, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия может самостоятельно закупитьм российский препарат «Спутник V», если это не сделает Европейский Союз. Глава немецкого правительства отметила, что европейцы должны использовать все вакцины, доступные на рынке лекарств.