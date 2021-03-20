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В мире20 марта 2021 15:57

Запасы нефти на Земле закончатся через 50 лет, предрекли ученые

За несколько столетий в мире произошло три промышленные революции
Анастасия РЫШКОВА
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Запасы нефти на Земле закончатся через 50 лет, предрекли ученые.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь заявил, что ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет.

Сюэ Цикунь отметил, что за несколько столетий в мире из-за увеличения добычи ископаемых источников энергии произошло три промышленные революции. Об этом сообщает The Paper.

В связи с широкими темпами развития мировой экономики и учитывая факт активной добычи ископаемых, ученый ожидает истощения углеводородных ресурсов приблизительно через 50 лет.

На фоне этого он призывает перейти на альтернативные источники энергии и сохранить нынешний уровень прогресса. Речь в предложении ученого идет об энергии Солнца. Сюэ Цикунь отметил, что этот вид энергии практически не исчерпаем. Кроме этого, он видит реальную возможность использовать водородное топливо вместо угля и природного газа.