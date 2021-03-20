В Москве в Измайловском кремле произошло возгорание. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во дворце Измайловского кремля в Москве произошло возгорание.

Об этом в субботу 20 марта 2021 года сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 15:12 поступило сообщение о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1. Здание разноуровневое, деревянное. Происходит возгорание на первом этаже", - сообщили в главке.

Источник агенства в экстренных службах добавил, что площадь возгорания составляет 160 кв. м. Горел первый этаж деревянного здания.

В данный момент пожар в Измайловском кремле ликвидирован.

Ранее в московских Химках произошел врыв в жилом доме. Обрушились перекрытия между девятым и восьмым этажом. Взрывной волной были выбиты стекла и обвалился балкон. Взрыв вызвал пожар, охвативший площадь в 32 кв. м. В результате происшествия погибли три человека, пять получили ранения. Пострадавшим оказана медицинская помощь.