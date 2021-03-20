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Общество20 марта 2021 16:29

Умер Андрей Егоров - поэт и лауреат премии "Дебют"

Поэт Андрей Егоров умер в возрасте 37 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Умер Андрей Егоров - поэт и лауреат премии "Дебют"

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

19 марта умер поэт Андрей Егоров. Ему было всего 37 лет. Трагическую новость сообщили друзья поэта в Facebook. По информации знакомых, он покончил жизнь самоубийством.

Дату прощания и место похорон объявят позже.

Андрей Егоров родился в Петропавловске-Камчатском. Учился на физико-математическом факультете Камчатского государственного педагогического университета. В 2008 году он решил перебраться в Москву. В столице долгое время работал копирайтером, причем довольно успешно.

- Какой был великий копирайтер, - все что угодно мог словами, - рассказывают коллеги.

В 2008 году Егоров стал первым лауреатом первым лауреатом молодежной премии "Дебют". Кроме того, он был постоянным и любимым участником форумов молодых писателей в Липках.

Те, кто не знал близко поэта, вряд ли бы догадались, что он страдал от глубокой депрессии. В свои 37 Егоров умер человеком без семьи, сбережений, квартиры и имущества.

Утраты