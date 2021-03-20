Причина возгорания в Измайловском кремле 20 марта 2021: пожар мог произойти из-за короткого замыкания

Причиной возгорания в Измайловском кремле стало короткое замыкание Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Скорее всего, причиной возгорания в Измайловском кремле стало короткое замыкание.

- Устанавливаются приведшие к этому обстоятельства. На месте работают дознаватели столичного главка МЧС, - сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

Напомним, днем 20 марта в Измайловском кремле произошло возгорание. Огонь распространился на первом этаже деревянного здания. На площади в 20 квадратных метров горели личные вещи, мебель и отделка помещения. На данный момент пожар уже потушили. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковных Химках прогремел взрыв в жилом доме. Причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Он вызвал пожар, охвативший площадь в 32 кв. м. В результате три человека погибли (среди них был и трехлетний ребенок), еще четыре получили ранения. Их сразу же госпитализировали. Позже на место происшествия приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.