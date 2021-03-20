Билл Гейтс посоветовал молодежи уделять внимание проблеме изменения климата. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс посоветовал молодежи уделять внимание проблеме изменения климата.

"Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим все свое время — прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад", — ответил Гейтс в беседе с пользователями платформы Reddit, после того, как последний спросил у миллиардер, какой совет он бы дал девятнадцатилетнему человеку.

При этом он подчеркнул, что не стоит забывать и о личных целях, способных внести вклад в историю человечества.

Ранее один из самых богатых людей мира обозначил сроки окончания пандемии коронавируса. Миллиардер отметил, что эпидемия серьезно отбросила человечество назад. Он предположил, что пандемия завершится для некоторых стран в конце 2021 года.