Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин попал под машину в центре Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Баскетболиста Никиту Шабалкина попал под машину в центре Москвы. Автомобиль сбил бывшего спортсмена у пешеходного перехода на Тверской-Ямской улице, после того, как спортсмен сделал ему замечание.

Баскетболист переходил дорогу недалеко от "зебры", но не успел пересечь проезжую часть до момента разрешающего переход зеленого сигнала светофора.

Это возмутило таксиста, ожидающего, пока спортсмен перейдет дорогу, и между ними произошла ссора. В итоге водитель резко стартовал с места.

В настоящее время Шабалкину оказывается медицинская помощь, а полиция выясняет данные о водителе такси.

Таксист сбил Шабалкина намеренно, уточнил источник kp.ru.

Спортсмен Никита Шабалкин выступал за «ЦСК ВВС-Самара», ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

Баскетболист завершил карьеру в 2013 году.