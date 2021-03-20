Пашинян заявил, что более 3 тысяч человек погибли при конфликте в Карабахе в 2020 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал число погибших при конфликте в Нагорном Карабахе в 2020 году.

"На сегодняшний день официально подтвержденное число жертв составляет 3 тыс. 250. 189 родителей ожидают результатов ДНК-тестов", - сказал Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу.

Он отметил, что этот список будет еще уточняться, но общее число погибших не превысит 4 тысяч.

"Конечно, это большая цифра, но они погибли, чтобы Карабах был", - передает слова Пашиняна Интерфакс.

Напомним, что 27 сентября территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся с новой силой. Обе страны объявили мобилизацию. Ожесточенные бои в Нагорном Карабахе продолжались несколько месяцев. Власти стран предприняли несколько попыток примириться, но каждый раз договор был нарушен.

Только в ночь на 10 ноября при участии России Баку и Ереван подписали мирное соглашение, действующее до сих пор. Стороны договорились произвести обмен телами убитых и пленными, прекратить военное сопротивление и согласились на ввод в регион российских миротворцев.

Поиски погибших в зоне конфликта продолжаются.