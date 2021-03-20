В Раде высказались о российском законе, запрещающем иностранцам иметь земли в Крыму

МИД Украины отреагировал на запрет иностранцам владеть землей в Крыму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко высказался о российском законе, запрещающем иностранцам иметь землю в Крыму.

"Нам надо постоянно общаться, и в этом, наверное, будет правда. Конечно, мы не одобряем это решение, потому что любой запрет — он плох", — сказал Бойко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее поступило сообщение о том, что Киев собирается якобы вернуть права собственникам владений на полуострове после того, как Крым вернется к Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете иностранным гражданам иметь земельные участки на большей части Республики Крым.