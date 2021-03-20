Возле Курильских островов произошло Землетрясение магнитудой 5,1. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землятресения находился в 185 километров южнее города Северо-Курильска Сахалинской области. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, метеорологи. Власти страны объявили тогда угрозу цунами.

Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Отмечается, что сильные подземные толчки ощущались даже в Токио. Метеорологическое управление сообщало, что магнитуда землетрясения на северо-востоке Японии составила 7,1.

Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, используемой в Японии. В Токио толчки составили около четырех баллов.