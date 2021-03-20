Рогозин: Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" перенесен на 22 марта

Переносе запуска ракеты-носителя принят на заседании комиссии Роскосмоса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая вместе "Фрегатом" должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, перенесен.

"Пуск перенесен на понедельник ", - сказал Рогозин агентству ТАСС.

Как отметил Рогозин, перенос пуска "Союза-2.1а" с Байконура связан с проблемой с наземным оборудованием. В данный момент проблема уже устранена.

В Роскосмосе же отметили, что решение о переносе запуска принято на заседании комиссии после выявления технической неисправности.

Сообщение о переносе запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами было опубликовано утром 20 марта в Telegram-канале ведомства.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что перенос связан со скачком напряжения. Позже старт ракеты с 38 спутниками на борту планировался на 9:07 мск 21 марта.