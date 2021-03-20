Умер Евгений Нестеренко, советский и российский оперный певец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Евгений Нестеренко. Оперный певец, народный артист СССР, знаменитый скончался в Вене на 84-м году жизни.

"В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нем говорится, что "Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", - сообщила в субботу ТАСС генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко.

Отмечено, что Нестеренко завещал похоронить его в России.

Евгений Нестеренко родился в Москве в 1938 году.

Он получил высшее образование в Ленинградском инженерно-строительный институт в 1961 году. Но позднее понял, что его призвание - это музыка.

Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова в 1965 году. Вскоре его принимают на службу в Большой театр, где он работал с 1971 по 2000 годы.