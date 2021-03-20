Причина смерти Евгения Нестеренко: оперный певец умер от коронавируса

Причиной смерти Евгения Нестеренко стала коронавирусная инфекция. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной смерти Евгения Нестеренко стала коронавирусная инфекция.

Об этом в субботу сообщила генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко.

"В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко, - рассказала собеседница агентства. - В нем говорится, что "Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", - сообщила она ТАСС.

Оперный певец, народный артист СССР, знаменитый бас Евгений Нестеренко скончался в Вене в возрасте 83 лет. Он завещал похоронить его в России.

Известный оперный певец выступал на лучших мировых сценах: миланском Ла Скала, нью-йорском Метрополитен-опера, лондонском Ковент-Гарден.

Нестеренко исполнил более 50 ведущих партий известных произведений.