Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Москву для консультаций

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в США Анатолий Антонов отозван из Вашингтона для консультаций в Москве.

Он прибудет в российскую столицу 21 марта.

МИД России в среду объявил, что посол вызван в Москву на консультации по ряду вопросов, связанных с российско-американскими связями, прибывающими в кризисе.

В посольстве отметили, что заявления, сделанные американскими политиками в последнее время, ставят под сомнение и без того конфронтационные отношения двух стан, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее президент США Джо Байден отвечая на вопрос журналистов, считает ли он российского лидера убийцей, ответил, что "считаю". Позднее Джен Псаки, комментируя его слова, отметила, что президент не собирается выбирать выражения относительно российской власти.

В свою очередь Владимир Путин предложил Байдену провести онлайн-встречу и обсудить конфликтные темы и обоюдные претензии. Президент РФ напомнил, что "оценивать других - это как смотреть в зеркало".