В Киеве под офисом Зеленского собрался очередной протест националистов

В Киеве под офисом президента Владимира Зеленского собрался очередной протест сторонников националиста Сергея Стерненко. Фото: REUTERS

В Киеве под офисом президента Владимира Зеленского собрался очередной протест сторонников националиста Сергея Стерненко, требующих его освобождения.

На здании напротив офиса расклеено много листовок со словами "Не слышишь? Увидишь!", "Свободу патриотам", "Все мы случайные прохожие".

В Киеве под офисом президента Владимира Зеленского собрался очередной протест сторонников националиста Сергея Стерненко, требующих его освобождения. Фото: REUTERS

Протестующие зажигают фаеры и петарды Фото: REUTERS

Протестующие зажигают фаеры и обливают здание красной краской

Ранее Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Протестующие зажигают фаеры и обливают здание красной краской Фото: REUTERS

Ранее на подобной акции протеста полиция задержала 17 человек после столкновений с националистами. Фото: REUTERS

Напомним, что в 2015 году в Одесской области был похищен депутат Коминтерновского райсовета Сергей Щербич.

Позднее Щербич заявил, что его похищение организовал националист Сергей Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Они требовали, чтобы Щербич отказался от мандата и избили его. Позднее предполагаемые преступники были задержаны, но в последствии отпущены на свободу.

На здании напротив офиса расклеено много листовок со словами "Не слышишь? Увидишь!", "Свободу патриотам", "Все мы случайные прохожие". Фото: REUTERS

Ранее на подобной акции протеста полиция задержала 17 человек после столкновений с националистами.